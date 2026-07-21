Durante una grigliata, un lupo adulto è entrato nel giardino di una famiglia e ha ucciso il cane di casa, che aveva tentato di proteggere un bambino di due anni. La serata si è svolta con il cane che ha cercato di difendere il bambino, ma l’animale selvatico ha agito con violenza. Nessun altro dettaglio è stato fornito sulla dinamica o sulle conseguenze per le persone presenti.

Serata estiva in famiglia. Nella fase di preparazione di una grigliata, un lupo adulto ha fatto irruzione nel giardino di una famiglia e ha ucciso la cagnolina di casa che ha tentato di proteggere il bimbo di due anni. È successo sabato 18 luglio a Orbinaccio, frazione collinare del comune di Camaiore, in provincia di Lucca. Mentre la famiglia cenava insieme, intorno alle 20.30, è stata sorpresa dalla presenza di un lupo nel proprio giardino che, incurante della presenza umana, si è intrufolato avvicinandosi al figlio di due anni che giocava all’aperto. Qui è entrato in gioco Destiny, un meticcio di 7 anni, che si è lanciato a protezione del bambino, ma che è stato sopraffatta dal lupo, che l’ha azzannata alla gola, come riporta il Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Lupo entra in giardino durante una grigliata a Camaiore: il cane di casa difende bimbo di due anni e viene ucciso

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