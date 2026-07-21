Lupo entra in giardino durante una grigliata a Camaiore | il cane di casa difende bimbo di due anni e viene ucciso

Da ilfattoquotidiano.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante una grigliata, un lupo adulto è entrato nel giardino di una famiglia e ha ucciso il cane di casa, che aveva tentato di proteggere un bambino di due anni. La serata si è svolta con il cane che ha cercato di difendere il bambino, ma l’animale selvatico ha agito con violenza. Nessun altro dettaglio è stato fornito sulla dinamica o sulle conseguenze per le persone presenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Serata estiva in famiglia. Nella fase di preparazione di una grigliata, un lupo adulto ha fatto irruzione nel giardino di una famiglia e ha ucciso la cagnolina di casa che ha tentato di proteggere il bimbo di due anni. È successo sabato 18 luglio a Orbinaccio, frazione collinare del comune di Camaiore, in provincia di Lucca. Mentre la famiglia cenava insieme, intorno alle 20.30, è stata sorpresa dalla presenza di un lupo nel proprio giardino che, incurante della presenza umana, si è intrufolato avvicinandosi al figlio di due anni che giocava all’aperto. Qui è entrato in gioco Destiny, un meticcio di 7 anni, che si è lanciato a protezione del bambino, ma che è stato sopraffatta dal lupo, che l’ha azzannata alla gola, come riporta il Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

lupo entra in giardino durante una grigliata a camaiore il cane di casa difende bimbo di due anni e viene ucciso
© Ilfattoquotidiano.it - Lupo entra in giardino durante una grigliata a Camaiore: il cane di casa difende bimbo di due anni e viene ucciso
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Camaiore, grigliata in giardino, entra un lupo e assale un bimbo di 2 anni: il cane di casa si mette in mezzo e resta uccisoDurante una grigliata in giardino, un lupo adulto si è avvicinato e ha aggredito un bambino di due anni che stava giocando.

Lupo assale bimbo a Camaiore (Lucca): il cane di famiglia si immolaUn cane di 7 anni ha attaccato un lupo per proteggere un bambino a Orbicciano, frazione di Camaiore.

Temi più discussi: Camaiore, grigliata in giardino, entra un lupo e assale un bimbo di 2 anni: il cane di casa si mette in mezzo e resta ucciso; Sospetto lupo, atto secondo; Dove vedere in tv la tappa da Évian-les-Bains a Thonon-les-Bains del Tour de France; Con i dazi la Cina cambia strada: meno auto esportate, ma già 10 nuove fabbriche annunciate in Europa.

lupo entra in giardinoLupo entra in giardino durante una grigliata e attacca un bimbo di 2 anni a Camaiore: la cagnolina difende il piccolo e viene uccisa, ferita la mammaUn lupo adulto ha fatto irruzione nel giardino di un'abitazione a Orbicciano, frazione collinare del comune di Camaiore, in provincia di Lucca, sabato 18 luglio, intorno alle 20:30, mentre ... ilmessaggero.it

lupo entra in giardinoLupo entra nel giardino durante una grigliata: la cagnolina salva un bimbo di due anni e muoreLupo entra nel giardino durante una grigliata: la cagnolina salva un bimbo di due anni e muore Paura a Orbicciano, sulle colline di Camaiore. Destiny ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web