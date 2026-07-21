Lupo assale bimbo a Camaiore Lucca | il cane di famiglia si immola

Un cane di 7 anni ha attaccato un lupo per proteggere un bambino a Orbicciano, frazione di Camaiore. Il meticcio, di nome Destiny, si è immolato in un tentativo di difesa, riportando ferite gravi e perdendo la vita. L’incidente è avvenuto sabato 18 luglio. Il bambino non ha subito danni gravi. Sul luogo sono intervenuti i servizi veterinari e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

Si chiamava Destiny il meticcio di 7 anni che ha affrontato un lupo e ha sacrificato la propria vita per salvare una famiglia. È successo sabato 18 luglio a Orbicciano, frazione collinare del Comune di Camaiore (Lucca). Il cane-eroe non ha avuto paura di affrontare l'animale selvatico che si era "autoinvitato" alla grigliata di famiglia e sta va per azzannare un bambino di due anni. "Siamo riusciti ad allontanare il lupo quando Destiny era già morto. Gli ha reciso la gola". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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