Durante una grigliata in giardino, un lupo adulto si è avvicinato e ha aggredito un bambino di due anni che stava giocando. Il cane di casa si è frapposto tra il bambino e l’animale, rimanendo ucciso nell’atto. Non ci sono altre persone coinvolte nell’incidente.

I preparativi di una grigliata in giardino, in un’atmosfera rilassata e tipicamente estiva. Poi, in un attimo, il terrore: un lupo adulto che si avvicina incurante della presenza umana, minacciando un bambino di appena 2 anni che sta giocando. La canina di casa intuisce per prima il pericolo e si mette in mezzo, a protezione del piccolo. E viene uccisa. E’ successo sabato scorso a Orbicciano, frazione collinare del comune di Camaiore in provincia di Lucca. E’ qua che attorno alle 20,30 il lupo fa la sua comparsa, avvicinandosi al piccolo: Destiny, un meticcio di 7 anni, si lancia a protezione del bambino, ma viene sopraffatta dal lupo, che la azzanna alla gola. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

© Corrierefiorentino.corriere.it - Camaiore, grigliata in giardino, entra un lupo e assale un bimbo di 2 anni: il cane di casa si mette in mezzo e resta ucciso

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