Un lupo adulto è entrato nel giardino di un’abitazione a Orbicciano, frazione di Camaiore, e ha aggredito un bambino. La cagnolina di famiglia si è lanciata in difesa del piccolo, riuscendo a salvarlo ma restando uccisa nello scontro. La famiglia ha chiamato le forze dell’ordine, che hanno avviato le verifiche sul comportamento dell’animale e sulla presenza del lupo nella zona. Nessun altro ferito è stato segnalato.

Un lupo adulto è entrato nel giardino di un’abitazione a Orbicciano, frazione collinare del comune di Camaiore, in provincia di Lucca, durante una serata in famiglia che si è trasformata in pochi istanti in un momento di paura. L’animale si è avvicinato a un bambino di due anni che stava giocando all’aperto mentre i genitori preparavano una grigliata, ma l’intervento della cagnolina di casa ha evitato il peggio: il cane si è messo tra il piccolo e il predatore, venendo però azzannato alla gola e morendo. Il bambino è rimasto completamente illeso, mentre la madre, intervenuta per soccorrere l’animale e proteggere il figlio, è stata ferita e portata in ospedale per accertamenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Lupo attacca un bimbo in giardino, la cagnolina lo salva ma muore nella lotta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Un GATTO RANDAGIO entra in CASA NOSTRA Rocky prova a PRENDERLO e lo SALVIAMO!

Notizie e thread social correlati

Camaiore, grigliata in giardino, entra un lupo e assale un bimbo di 2 anni: il cane di casa si mette in mezzo e resta uccisoDurante una grigliata in giardino, un lupo adulto si è avvicinato e ha aggredito un bambino di due anni che stava giocando.

Poliziotto libero dal servizio salva un cucciolo di lupo per strada, blocca il traffico e lo recuperaUn poliziotto libero dal servizio ha fermato il traffico e recuperato un cucciolo di lupo trovato in strada.

Argomenti più discussi: Il (sospetto) lupo attacca ancora; Giorgia Meloni nella lista nera dei leader occidentali pubblicata da un giornale iraniano. Per loro minacce di morte e tute da detenuti: Vendetta inevitabile.

Lupo entra in giardino durante una grigliata e attacca un bimbo di 2 anni a Camaiore: la cagnolina difende il piccolo e viene uccisa, ferita la mammaUn lupo adulto ha fatto irruzione nel giardino di un'abitazione a Orbicciano, frazione collinare del comune di Camaiore, in provincia di Lucca, sabato 18 luglio, intorno alle 20:30, mentre ... ilmessaggero.it

LUPO BAMBINO Lupo entra in un giardino e attacca un bambino di 2 anni: la cagnolina lo difende e muoreDestiny, la cagnolina di famiglia, si è messa tra il bambino e il predatore, riuscendo a evitare l’attacco diretto al piccolo ... statoquotidiano.it