Un poliziotto libero dal servizio ha fermato il traffico e recuperato un cucciolo di lupo trovato in strada. L’episodio è avvenuto a Firenze mentre l’agente si recava in ufficio, impedendo che il giovane animale fosse investito. Il cucciolo è stato messo in salvo e affidato alle cure di un centro specializzato. L’intervento si è svolto senza incidenti e ha evitato che il cucciolo rimanesse in strada.

Firenze, 28 maggio 2026 - Nei giorni scorsi, un poliziotto della Questura di Firenze, nel raggiungere gli uffici di via Zara per il suo turno di servizio, ha salvato un cucciolo di lupo. Il sovrintendente della polizia di stato, in servizio presso l’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Firenze, stava andando al lavoro quando, percorrendo via Garibaldi nel Comune di Montale, ha notato un animale al centro della strada muoversi in modo anomalo. Il poliziotto si è immediatamente fermato e si è accorto che era un cucciolo di lupo ferito. A quel punto ha bloccato il traffico con la sua auto segnalando il pericolo e proteggendo nel contempo l’animale dal freddo coprendolo con un giubbotto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Poliziotto libero dal servizio salva un cucciolo di lupo per strada, blocca il traffico e lo recupera

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