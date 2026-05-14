Il nostro cane si chiamava Lupo | Kate Middleton racconta il tenero aneddoto durante la visita a Reggio Emilia

Durante una visita alla Scuola Comunale d’infanzia Anna Frank di Reggio Emilia, la Principessa del Galles ha condiviso un ricordo legato al suo passato, affermando che il nome del suo cane era Lupo. L'episodio si è verificato in un momento di conversazione con i presenti, creando un momento di intimità e spontaneità. La visita si è svolta senza incidenti, con la partecipazione di studenti, insegnanti e rappresentanti locali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Momento tenero e inaspettato per la Principessa del Galles durante la sua visita alla Scuola Comunale d’infanzia Anna Frank di Reggio Emilia. Kate Middleton ha ricordato il suo amato cane di nome Lupo dopo aver sentito pronunciare proprio quella parola nel corso di un’attività con i bambini. Durante la visita, Kate stava osservando alcuni cartoncini con i nomi degli animali scritti dagli alunni quando ha notato la parola “lupo”; a quel punto ha sorriso e ha raccontato: “ Il nostro cane si chiamava Lupo ”, in italiano. La principessa ha poi spiegato che il nome era curioso perché il loro animale non era affatto grande. “No, in realtà non lo era”, ha detto ridendo, indicando con le mani le dimensioni del cocker spaniel nero. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - “Il nostro cane si chiamava Lupo”: Kate Middleton racconta il tenero aneddoto durante la visita a Reggio Emilia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Kate Middleton a Reggio Emilia: ecco il motivo della visita in cittàREGGIO EMILIA – La visita di Kate Middleton a Reggio Emilia viene accolta dalla Fondazione Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi Ets come un... Leggi anche: Kate Middleton visita il centro Malaguzzi a Reggio Emilia: ‘Molto emozionata’ Temi più discussi: Il principe William e la principessa Kate Middleton presentano Otto, il nuovo cane reale; Kate Middleton, il post per Reggio Emilia: il messaggio (anche in italiano) prima dell'arrivo; Kate Middleton, viaggio a Reggio Emilia il 13 e 14 maggio; Michele Serra: Il mio cane Osso sbranato da lupi, servono interventi. Kate Middleton di nuovo coi bambini: un incanto in bianco. Nuove fotoKate Middleton si rivolge ai bambini in italiano e si presenta con un nome diverso dal solito. Mentre tutti sono conquistati dal suo fascino. dilei.it Kate Middleton, tutto pronto per il suo arrivo in Italia. Questo è il suo primo viaggio all'estero dopo il tumorePer Kate Middleton quello in Italia non è un viaggio qualunque. Si tratta infatti della sua prima visita ufficiale all’estero dopo la diagnosi di cancro ricevuta nel 2024. Un appuntamento molto atteso ... today.it