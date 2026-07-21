L’Università di Bolzano studia nuove tecniche per i vigneti di montagna

Due studi della Libera Università di Bolzano mostrano nuove tecniche per i vigneti di montagna. Le ricerche si concentrano sulla gestione della maturazione dell’uva e sull’uso dell’acqua, per adattarsi agli effetti del cambiamento climatico. I metodi proposti intendono migliorare la produzione vitivinicola in aree alpine. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli delle strategie o sui risultati delle sperimentazioni.

Due studi della Libera Università di Bolzano indicano nuove strategie per aiutare la viticoltura di montagna ad affrontare gli effetti del cambiamento climatico, intervenendo sulla maturazione dell’uva e sulla gestione della disponibilità idrica nei vigneti. Le ricerche evidenziano l’efficacia di un’irrigazione mirata, della scelta di varietà di vite più resilienti e dell’adozione di tecniche agronomiche in grado di rallentare la maturazione delle uve, così da preservarne qualità e caratteristiche. Gli studi sono stati condotti da Carlo Andreotti, professore di Arboricoltura e Damiano Zanotelli, professore di Coltivazioni arboree, entrambi della Libera Università di Bolzano. 🔗 Leggi su Laverita.info

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