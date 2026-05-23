Caso Poggi | la difesa di Sempio deposita 5 nuove perizie tecniche

Da ameve.eu 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La difesa di Sempio ha depositato cinque nuove perizie tecniche nel caso Poggi. L’attenzione si concentra sull’analisi dell’impronta numero 33 trovata sulla scena del crimine. Le nuove perizie potrebbero influenzare la ricostruzione dei soliloqui intercettati, ma i dettagli non sono ancora stati resi noti. La discussione si focalizza sui risultati di queste analisi e sul loro possibile impatto sull’indagine. La prossima udienza è prevista per la presentazione ufficiale delle perizie.

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? Domande chiave Cosa rivelerà l'analisi dell'impronta numero 33 sulla scena del crimine?. Come cambierà la ricostruzione dei soliloqui intercettati con le nuove perizie?. Perché la difesa ha deciso di trattenere la consulenza psicologica?. Quali nuove prove sulle tracce a terra potrebbero scardinare l'inchiesta?.? In Breve Difesa punta su impronta 33, perizia medico-legale e tracce a terra a Garlasco.. Legali Cataliotti e Taccia contestano intercettazioni audio e profilo psicologico dell'indagato.. Giuseppe Intanto e la madre negano violenza del figlio trentottenne in TV.. Inchiesta Brescia indaga Sempio per presunta corruzione legata all'archiviazione del 2017. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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