Un gruppo di ricercatori sta portando avanti uno studio sul melanoma, concentrandosi sull'utilizzo della biopsia liquida come strumento diagnostico. L’indagine mira a capire come un campione di urine possa contribuire a prevedere l’efficacia di trattamenti come l’immunoterapia. In particolare, si cerca di individuare i parametri che consentiranno di distinguere i pazienti che rispondono alle cure da quelli che non mostrano miglioramenti. Il progetto coinvolge diverse figure specializzate e utilizza tecnologie avanzate per analizzare i campioni biologici.

? Domande chiave Come può un semplice campione di urine prevedere l'efficacia delle cure?. Cosa permetterà di distinguere i pazienti che rispondono all'immunoterapia?. Chi guida la rete internazionale di ricerca tra Italia e Austria?. Quali impatti avrà questa scoperta sulle imprese biomediche del territorio?.? In Breve Progetto guidato da Serena Bonin con Iris Zalaudek, Ilaria Gandin e Gabriele Grassi.. Finanziamento di 572.055,59 euro tramite programma transfrontaliero Interreg VI-A Italia-Austria.. Sperimentazione tra Trieste, Bolzano, Brunico e Salisburgo con scadenza al 31 marzo 2028.. Innovazione per il settore biomedicale tra Friuli Venezia Giulia e Austria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Melanoma: l’Università di Trieste studia la biopsia liquida per le cure

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