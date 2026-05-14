Melanoma | l’Università di Trieste studia la biopsia liquida per le cure
Un gruppo di ricercatori sta portando avanti uno studio sul melanoma, concentrandosi sull'utilizzo della biopsia liquida come strumento diagnostico. L’indagine mira a capire come un campione di urine possa contribuire a prevedere l’efficacia di trattamenti come l’immunoterapia. In particolare, si cerca di individuare i parametri che consentiranno di distinguere i pazienti che rispondono alle cure da quelli che non mostrano miglioramenti. Il progetto coinvolge diverse figure specializzate e utilizza tecnologie avanzate per analizzare i campioni biologici.
? Domande chiave Come può un semplice campione di urine prevedere l'efficacia delle cure?. Cosa permetterà di distinguere i pazienti che rispondono all'immunoterapia?. Chi guida la rete internazionale di ricerca tra Italia e Austria?. Quali impatti avrà questa scoperta sulle imprese biomediche del territorio?.? In Breve Progetto guidato da Serena Bonin con Iris Zalaudek, Ilaria Gandin e Gabriele Grassi.. Finanziamento di 572.055,59 euro tramite programma transfrontaliero Interreg VI-A Italia-Austria.. Sperimentazione tra Trieste, Bolzano, Brunico e Salisburgo con scadenza al 31 marzo 2028.. Innovazione per il settore biomedicale tra Friuli Venezia Giulia e Austria. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
Immunoterapia e biopsia liquida: da Siena la rivoluzione nella cura del melanoma con metastasi al cervelloSiena, 19 aprile 2026 – A dieci anni dalla diagnosi di melanoma con metastasi cerebrali asintomatiche – una condizione storicamente associata a una...
Leggi anche: Tumore del colon-retto, Italia prima nelle cure. Cresce il ruolo della biopsia liquida per la diagnosi
Argomenti più discussi: Cure mirate contro il melanoma, il progetto dell'università di Trieste; Tumori pediatrici: guarigioni in aumento, disparità territoriali; Melanoma avanzato: progetto triestino per cure più mirate; Social e skincare: troppi prodotti possono irritare la pelle.
Curare il melanoma, progetto Università di Trieste per cure meno invasive ? Tutto su Trieste, in tempo reale e senza filtri. Seguici su Instagram: https://www.instagram.com/trieste.news_?igsh=ZWY4ZW1pMXJ5Mnh3&utm_source=qr - Facebook facebook
Cure mirate contro il melanoma, il progetto dell'università di TriesteL'ateneo studierà l’impiego della biopsia liquida nel monitoraggio di una forma tumorale in cui fondamentale è la possibilità di osservare con precisione l’andamento della malattia ... rainews.it