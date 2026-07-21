L’Unione Europea ha deciso di revocare 2 milioni di euro di finanziamenti destinati alla Biennale di Venezia, a causa della riapertura del padiglione russo. La decisione è stata presa martedì dall’agenzia europea responsabile dei fondi per l’istruzione e la cultura. La revoca interessa i fondi europei assegnati all’esposizione, considerata tra le principali nel settore dell’arte contemporanea. La Biennale di Venezia ha annunciato di aver ricevuto la comunicazione ufficiale e di aver preso atto della decisione.

Martedì l’Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura, un’agenzia dell’Unione Europea che gestisce i finanziamenti per l’istruzione, ha deciso di revocare 2 milioni di euro di fondi europei alla Biennale di Venezia, una delle esposizioni d’arte contemporanea più importanti al mondo. La revoca è stata decisa dopo che l’11 luglio la Commissione europea aveva raccomandato all’agenzia di togliere i finanziamenti, a causa della decisione da parte della direzione della mostra di riaprire quest’anno il padiglione della Russia, esclusa dal 2022 a causa dell’invasione dell’Ucraina. La Commissione aveva anche detto che la riapertura del padiglione avrebbe violato il regolamento dell’Unione Europea sulle sanzioni contro la Russia, visto che è il governo russo a finanziare la partecipazione alla Biennale. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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© Ilpost.it - L’Unione Europea ha revocato i fondi alla Biennale di Venezia a causa della riapertura del padiglione russo

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