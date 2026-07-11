biennale venezia la commissione ue ordina la revoca dei fondi dopo la riapertura del padiglione russo

Notizia in breve

La Commissione europea ha raccomandato la revoca di due milioni di euro di finanziamenti destinati alla Biennale di Venezia, in seguito alla riapertura del padiglione russo durante l’esposizione inaugurata a maggio. La decisione è stata comunicata ufficialmente dopo l’evento, che ha suscitato critiche da parte di alcuni membri dell’ente organizzatore. La riapertura del padiglione russo si è verificata nonostante le tensioni politiche e le sanzioni internazionali in corso.