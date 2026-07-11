Biennale Venezia la Commissione Ue ordina la revoca dei fondi dopo la riapertura del padiglione russo
La Commissione europea ha raccomandato la revoca di due milioni di euro di finanziamenti destinati alla Biennale di Venezia, in seguito alla riapertura del padiglione russo durante l’esposizione inaugurata a maggio. La decisione è stata comunicata ufficialmente dopo l’evento, che ha suscitato critiche da parte di alcuni membri dell’ente organizzatore. La riapertura del padiglione russo si è verificata nonostante le tensioni politiche e le sanzioni internazionali in corso.
La Commissione europea raccomanda ufficialmente la revoca del finanziamento comunitario da due milioni di euro alla Biennale di Venezia, a causa della riapertura del padiglione russo all’esposizione inaugurata lo scorso maggio. Lo dichiara via social la vicepresidente esecutiva Henna Virkkunen, specificando che la Commissione ha fornito la raccomandazione all’Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura (Eacea), organismo tecnico che gestisce concretamente i finanziamenti Ue. La decisione “fa seguito a un’attenta valutazione delle risposte fornite dalla Biennale per giustificare la riapertura del padiglione russo”, puntualizza... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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