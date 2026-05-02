Trump ritira 5000 soldati soldati Usa dalla Germania

Gli Stati Uniti hanno deciso di ritirare circa 5.000 soldati che si trovavano in Germania, dopo le dichiarazioni fatte dall'ex presidente. Il Pentagono ha emesso un ordine ufficiale per questa operazione, senza fornire ulteriori dettagli sul motivo del ritiro. La decisione rappresenta un cambiamento significativo nella presenza militare statunitense in Europa, suscitando reazioni diverse tra alleati e analisti.

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti ritirano circa 5.000 soldati di stanza in Germania. Dopo le minacce di Donald Trump, arriva l'ordine del Pentagono. Il segretario dalla Difesa, Pete Hegseth, ha ordinato il ritiro di circa 5.000 uomini schierati in territorio tedesco. Un portavoce del Pentagono ha spiegato all'agenzia tedesca Dpa che il ritiro dovrebbe essere. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Trump ritira truppe dalla Germania: strappo con l’Europa Notizie correlate Usa, Pentagono ritira 5000 soldati dalla Germania mentre Trump minaccia Cuba"Finito con l'Iran prenderemo il controllo di Cuba", ha dichiarato in maniera sarcastica e provocatoria il presidente statunitense a West Palm Beach,... Trump ritira 5mila soldati dalla Germania e minaccia: «Dopo l’Iran prenderò Cuba». Teheran: «Probabile nuova guerra con Usa» – La direttaNel 63esimo giorno della guerra del golfo tra Usa, Israele e Iran, i democratici sono insorti contro Donald Trump dopo che il Presidente ha... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Pentagono, previsto il ritiro di 5000 soldati dalla Germania in 6-12 mesi; Iran: il Pentagono ordina ritiro di 5mila soldati dalla Germania; Gli Usa pronti a ritirare 5.000 soldati dalla Germania. E Trump mette Cuba nel mirino - L'Unione Sarda.it; Il Pentagono ritira 5.000 soldati USA dalla Germania: segnale di tensioni con l'Europa sull'Iran. Trump ritira 5000 soldati soldati Usa dalla GermaniaIl Pentagono annuncia la 'revisione della presenza' in Europa: i militari lasceranno il territorio tedesco nei prossimi 6-12 mesi ... adnkronos.com Trump alza i dazi sulle auto e ritira 5mila soldati dalla Germania. La battuta su Cuba: "Mi piace finire un lavoro" - facebook.com facebook Trump alza i dazi sulle auto e ritira 5mila soldati dalla Germania. La battuta su Cuba: "Mi piace finire un lavoro" x.com