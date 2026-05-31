Un libro racconta le esperienze di 24 soldati di Calvello deportati nei campi di concentramento nazisti. Il testo fornisce testimonianze sulla loro vita tra fame, disciplina severa e condizioni di detenzione. Viene descritto come hanno affrontato le privazioni e le difficoltà durante la prigionia. Il volume si basa su testimonianze dirette, offrendo una narrazione dettagliata delle sfide vissute dai soldati durante il periodo di internamento nei lager.

? Punti chiave Chi erano i 24 soldati di Calvello deportati nei lager nazisti?. Come hanno resistito alla fame e alla disciplina ferrea nei campi?. Perché questi uomini scelsero la prigionia invece di combattere per Mussolini?. Quali nomi sono emersi dai registri della Croce Rossa di Potenza?.? In Breve Presentazione libro di Italo Cernera e Franco Villani il 2 giugno 2026 a Calvello.. Ricostruzione dei nomi di 24 IMI tramite i registri Croce Rossa di Potenza.. Consegna di pergamene ricordo ai discendenti dei soldati nella sala Ciccio Asselta.. Analisi del rifiuto di 700.000 militari di combattere con le forze di Salò.. Martedì 2 giugno 2026 a Calvello: la memoria degli IMI torna protagonista nella sala Ciccio Asselta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calvello: il libro che dà voce ai 24 soldati tra i lager nazisti

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