Salerno trovato carbonizzato in un campo il corpo del giornalista Luigi Esposito

Da tgcom24.mediaset.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il corpo di un uomo di 53 anni è stato rinvenuto carbonizzato in un campo agricolo a Eboli, nel Salernitano, domenica mattina. La vittima avrebbe subito colpi di pistola prima di essere data alle fiamme. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini. La vittima era un giornalista, ma non sono stati ancora divulgati dettagli sulle cause o sui possibili responsabili.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sarebbe stato ucciso a colpi di pistola e poi dato alle fiamme il giornalista Luigi Esposito, 53 anni, il cui corpo è stato trovato carbonizzato in un terreno agricolo a Eboli, nel Salernitano, nella mattinata di domenica 19 luglio. Gli inquirenti non hanno dubbi: si è trattato di un omicidio., La svolta nelle indagini dopo il ritrovamento, in zona, di una vettura vuota intestata a Esposito, il cui nome è stato diffuso dalla procura di Salerno. All'anagrafe Luigi, si faceva chiamare da sempre Luca e così firmava i propri articoli e servizi televisivi. Laureato in biologia e con una seconda laurea in lettere, era appassionato da sempre di sport. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Salerno.

salerno trovato carbonizzato in un campo il corpo del giornalista luigi esposito
© Tgcom24.mediaset.it - Salerno, trovato carbonizzato in un campo il corpo del giornalista Luigi Esposito
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Eboli, è del giornalista Luca Esposito il cadavere carbonizzato trovato nella notteNella notte tra il 18 e il 19 luglio è stato trovato un cadavere completamente carbonizzato in un terreno isolato lungo la statale 7 Bis, nel...

Leggi anche: Cadavere carbonizzato trovato nella notte a Eboli: è del giornalista Luca Esposito

Argomenti più discussi: Cadavere carbonizzato a Eboli, indagini a tutto campo; Eboli, trovato cadavere carbonizzato di un 53enne.

luigi esposito salerno trovato carbonizzato inEboli, è del giornalista Luca Esposito il cadavere carbonizzato trovato nella notteE' del giornalista e dirigente Arpac, Luca Esposito, il corpo rinvenuto questa notte in contrada Cioffi per il rogo in un campo agricolo isolato ... msn.com

luigi esposito salerno trovato carbonizzato inEboli, trovato un corpo carbonizzato in un terreno: è il giornalista Luca EspositoIl corpo carbonizzato di un uomo è stato ritrovato questa notte, domenica 19 luglio, attorno alle 3 in un terreno nei pressi della Strada Statale 7 bis a Eboli. Sul posto sono arrivati i carabinieri, ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web