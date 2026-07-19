salerno trovato carbonizzato in un campo il corpo del giornalista luigi esposito

Il corpo di un uomo di 53 anni è stato rinvenuto carbonizzato in un campo agricolo a Eboli, nel Salernitano, domenica mattina. La vittima avrebbe subito colpi di pistola prima di essere data alle fiamme. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini. La vittima era un giornalista, ma non sono stati ancora divulgati dettagli sulle cause o sui possibili responsabili.

Sarebbe stato ucciso a colpi di pistola e poi dato alle fiamme il giornalista Luigi Esposito, 53 anni, il cui corpo è stato trovato carbonizzato in un terreno agricolo a Eboli, nel Salernitano, nella mattinata di domenica 19 luglio. Gli inquirenti non hanno dubbi: si è trattato di un omicidio., La svolta nelle indagini dopo il ritrovamento, in zona, di una vettura vuota intestata a Esposito, il cui nome è stato diffuso dalla procura di Salerno. All'anagrafe Luigi, si faceva chiamare da sempre Luca e così firmava i propri articoli e servizi televisivi. Laureato in biologia e con una seconda laurea in lettere, era appassionato da sempre di sport. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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