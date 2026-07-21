Ludovica Martino di Skam Italia incinta del portiere dell’Inter | l’annuncio social in bianco e nero è dolcissimo

L’attrice protagonista di Skam Italia ha annunciato di essere incinta attraverso un post sui social in bianco e nero. L’immagine mostra il suo pancione e il volto dell’attore che interpreta il portiere di una squadra di calcio. La notizia è stata condivisa senza ulteriori dettagli e ha ricevuto numerosi commenti di affetto. La coppia non ha comunicato altre informazioni riguardo alla data prevista del parto o alle future intenzioni.

L’estate italiana si arricchisce di una notizia che scalda il cuore e fa sorridere chi ha amato Skam Italia. Ludovica Martino, l’attrice romana che ha dato volto e anima a Eva Brighi nella serie che ha raccontato l’adolescenza di un’intera generazione, aspetta un bambino. La conferma è arrivata direttamente dai social, con una semplicità disarmante che rispecchia perfettamente lo stile della coppia. A condividere la gioia con lei c’è Ivan Provedel, portiere dell’Inter, suo compagno dal 2024. Insieme hanno scelto Instagram per rendere pubblica una notizia che avevano custodito con cura, lontano dai riflettori e dal gossip più invadente. Due scatti in bianco e nero, un abbraccio complice, le prime dolci curve della gravidanza e una didascalia che vale più di mille parole: “ Eravamo già felici. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Ivan Provedel e Ludovica Martino aspettano un figlio: l'annuncio a sorpresa su Instagram

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L'attrice romana e il portiere dell'Inter hanno annunciato sui social l'arrivo del loro primo figlio insieme. Per Martino è la prima gravidanza, mentre Provedel diventerà papà per la seconda volta x.com

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