Ludovica Martino e Ivan Provedel hanno annunciato di aspettare il loro primo figlio. L'attrice ha scritto: “Eravamo già felici. Poi abbiamo esagerato”, pubblicando due fotografie in bianco e nero. L’annuncio è stato condiviso sui social media senza ulteriori dettagli. La coppia ha scelto di comunicare la notizia tramite immagini e parole semplici. Non sono stati forniti altri aggiornamenti sulla gravidanza.

“Eravamo già felici. Poi abbiamo esagerato”. Con queste poche parole, accompagnate da due fotografie in bianco e nero, Ludovica Martino e Ivan Provedel hanno annunciato di essere in attesa del loro primo figlio. La notizia è stata condivisa sui profili Instagram della coppia, raccogliendo in poche ore migliaia di reazioni e messaggi di auguri. Negli scatti, l’attrice romana appare abbracciata al compagno portiere che le accarezza delicatamente il pancione. Immagini essenziali e intime, scelte per rendere pubblico un momento che i due hanno inizialmente custodito lontano dai riflettori. Ludovica Martino e Ivan Provedel aspettano un figlio. Ludovica Martino e Ivan Provedel, portiere dell’Inter, hanno affidato la conferma della gravidanza direttamente ai social. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ludovica Martino è incinta, l’annuncio dolcissimo dell’attrice

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