L’Ucraina sfida la macchina economica di Putin nel Mar Nero

Le forze ucraine hanno attaccato le navi russe nel Mar Nero, danneggiando un'imbarcazione. L’incidente si è verificato vicino alla costa, con un intervento di droni e sistemi di difesa aerea. La marina russa ha riferito di aver intercettato l’attacco e di aver subito danni minimi. La tensione nel Mar Nero resta alta, con entrambe le parti che rafforzano le proprie posizioni e schieramenti navali nella regione.

Per oltre quattro anni la guerra russo-ucraina è stata raccontata soprattutto attraverso la lente del fronte terrestre: le trincee del Donbas, le offensive di Mosca, la resistenza ucraina nelle città e nelle campagne dell’Est. Ma nell’estate del 2026 il conflitto sta assumendo una nuova dimensione. Il Mar Nero è tornato al centro della contesa, trasformandosi in un teatro dove si intrecciano guerra militare, pressione economica e competizione geopolitica. La dinamica è sempre più chiara: la Russia cerca di rendere insostenibile il commercio marittimo ucraino colpendo porti e navi commerciali; l’Ucraina risponde tentando di trasformare le rotte russe in un punto vulnerabile, attaccando la flotta commerciale utilizzata per aggirare le sanzioni occidentali, le infrastrutture energetiche e i collegamenti con la Crimea. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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Ukraine Just Delivered a MASSIVE Blow to Moscow's Core… Even Kremlin Feared This

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