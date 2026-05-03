Guerra in Ucraina l’annuncio di Zelensky | Colpite due petroliere russe della flotta ombra nel Mar Nero

Il presidente ucraino ha annunciato di aver colpito due petroliere russe della flotta ombra nel Mar Nero. L’attacco si inserisce in una serie di azioni militari che fanno parte della strategia di logoramento economico portata avanti dall’Ucraina contro la Russia. Nessuna informazione è stata fornita sui danni alle navi o sulle eventuali conseguenze immediate di queste operazioni. La notizia arriva in un momento di tensione crescente nella regione.

L’ultimo aggiornamento proveniente dal fronte del conflitto tra Ucraina e Russia segna un nuovo capitolo nella strategia di logoramento economico perseguita da Kiev. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ufficialmente confermato, tramite un messaggio diffuso sui propri canali social, il successo di un’operazione militare mirata che ha portato al danneggiamento di due petroliere russe. L’attacco è avvenuto in un punto nevralgico per le esportazioni energetiche di Mosca, precisamente nelle acque antistanti l’ingresso del porto di Novorossiysk, situato nel Mar Nero. Questa azione non rappresenta soltanto un successo tattico sul piano bellico, ma si configura come un attacco diretto alle risorse finanziarie che alimentano la macchina da guerra della Federazione russa.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Guerra in Ucraina, l’annuncio di Zelensky: “Colpite due petroliere russe della flotta ombra nel Mar Nero” Scandalo corruzione in Ucraina: Zelensky annuncia le dimissioni del suo uomo più vicino Notizie correlate USA blocca nel Mar Arabico una nave petrolifera della flotta ombra? Cosa sapere L'USS Pinckney intercetta la nave Sevan nel Mar Arabico con un elicottero della Marina. Leggi anche: Flotta ombra russa, Kiev all?Italia: «Fermate le navi». E offre il porto del grano sul Mar Nero Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Russia: disastro ecologico a Tuapse, autorità minimizzano; L’Ucraina ha superato la Russia negli attacchi coi droni; UCRAINA E IRAN: UN PANTANO SOLIDIFICATO; Contaminati dal petrolio: disastro ambientale sul Mar Nero dopo gli attacchi ucraini alla raffineria Tuapse. Guerra in Ucraina, l’annuncio di Zelensky: Colpite due petroliere russe della flotta ombra nel Mar NeroL'ultimo aggiornamento proveniente dal fronte del conflitto tra Ucraina e Russia segna un nuovo capitolo nella strategia di logoramento economico perseguita ... thesocialpost.it Guerra Ucraina Russia, raid russi nel Kherson e a Odessa: tre morti e nove feriti. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Zelensky: attività insolite a confine bielorusso, pronti a reagire ... tg24.sky.it Ucraina, Zelensky: "Colpite due petroliere russe nel Mar Nero, appartenevano alla flotta ombra" #ucraina x.com Ryanair ha aperto la Roma – Burgas Ieri, a Burgas in Bulgaria è stata fsteggiata l'apertura della nuova rotta Ryanair tra Burgas e Roma Fiumicino, Una nuova rotta che collega Roma al Mar Nero Burgas , chiamata anche Sunny Beach sul mar Nero è una oppo - facebook.com facebook