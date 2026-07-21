lucchese al via la nuova stagione primo allenamento a saltocchio

La squadra di calcio ha iniziato la nuova stagione con il primo allenamento a Saltocchio. I giocatori, vecchi e nuovi, hanno effettuato le visite mediche al mattino e nel pomeriggio si sono allenati sul campo sotto la guida del mister. La sessione di allenamento segna l'inizio ufficiale della preparazione per la stagione in corso.

Primo giorno di.scuola per vecchi e nuovi rossoneri, che si sono ritrovati ieri mattina allo stadio per effettuare le visite mediche e che nel pomeriggio si sono spostati sul terreno di Saltocchio per la prima "seduta" di allenamento agli ordini di mister Bernardini. Giovedì la squadra partirà per il ritiro di Castelnuovo Garfagnana dove rimarrà fino alla fine del mese. Due le amichevoli programmate: la "vernice", per così dire, sabato 25 luglio contro una formazione locale, poi sabato 31, in occasione dell’ultimo giorno di ritiro, contro un avversario da stabilire, compreso l’orario. Intanto la campagna acquisti non è ancora terminata, dal momento che all’appello manca un secondo portiere "under" da affiancare a Vespier, dopo che è sfumato l’ingaggio di Giardino del Parma, passato al Brindisi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Lucchese, al via la preparazione: ecco i convocatiIl ritiro si svolgerà dal 23 al 31 luglio a Castelnuovo. Da lunedì 20 luglio inizieranno le attività a Saltocchio dopo test e visite mediche. Tra i convocati ci sono Milan, Pupeschi e Picchi. noitv.it