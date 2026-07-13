La Juve apre ufficialmente la stagione | cena alla Continassa oggi visite e primo allenamento

Notizia in breve

La squadra ha iniziato ufficialmente la nuova stagione con una cena alla sede e, oggi, ha sostenuto le prime visite mediche e il primo allenamento sotto la guida del nuovo tecnico. Dopo aver concluso la scorsa stagione senza qualificazione in Champions League, il team si è riunito per prepararsi alla prossima. Lo stesso allenatore è stato confermato in carica e ha diretto la sessione di allenamento inaugurale.