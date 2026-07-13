La Juve apre ufficialmente la stagione | cena alla Continassa oggi visite e primo allenamento

Da sportmediaset.mediaset.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La squadra ha iniziato ufficialmente la nuova stagione con una cena alla sede e, oggi, ha sostenuto le prime visite mediche e il primo allenamento sotto la guida del nuovo tecnico. Dopo aver concluso la scorsa stagione senza qualificazione in Champions League, il team si è riunito per prepararsi alla prossima. Lo stesso allenatore è stato confermato in carica e ha diretto la sessione di allenamento inaugurale.

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Dopo la delusione per la mancata qualificazione alla Champions League della passata stagione, la Juventus è pronta a ripartire. Nella giornata di oggi, infatti, i bianconeri svolgeranno il primo allenamento della stagione agli ordini di Luciano Spalletti, confermato in panchina dopo essere subentrato nella passata stagione. In mattinata, i bianconeri si recheranno al JMedical per svolgere le rituali visite mediche per poi spostarsi al JTC per l'allenamento in programma. Assenti i nazionali reduci dal Mondiale., Il ritiro estivo 20262027 della Juventus si è aperto a tavola. Nella serata di ieri, infatti, i bianconeri si sono radunati al centro sportivo per cenare tutti insieme e dare il via alla stagione. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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