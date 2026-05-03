Nel girone "E" le vacanze cominceranno solo per il Ghiviborgo. Il Tau, infatti, disputerà i play-off. L’avversaria si deciderà dopo la trasferta di Gavorrano. Ma si guarda già alla prossima stagione quando, Tau e Ghiviborgo potrebbero essere inserite in un girone. dantesco, nel senso di difficoltà notevole. Sì, perché sono arrivate in categoria Lucchese e Pontedera. Certamente ci saranno Prato e Siena, scattate male in avvio in questo torneo (altrimenti avrebbero dato del filo da torcere alla corazzata Grosseto, promossa con largo anticipo in "C"). Anche la Pistoiese è rimasta in quarta serie: però potrebbe essere anche inserita nel gruppo emiliano.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie "D» - Girone "E»: la nuova stagione. Possibile un gruppo a venti squadre. Lucchese, altre "big» e forse la Ternana

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