Lucca ecco la mappa del caldo in centro | da 34 fino a 42 gradi
A Lucca, le temperature in centro storico raggiungono i 42 gradi, secondo la mappa del caldo. Un termometro da esterno e una pistola a infrarossi sono stati trovati in un cestino di vimini di una bicicletta. In pochi minuti di cammino, si passa da zone più fresche a quelle più calde della città.
Lucca, 21 luglio 2026 – Nel cestino in vimini della bicicletta ci sono due oggetti insoliti: un termometro da esterno e una pistola a infrarossi. Bastano pochi minuti a piedi per passare da una città all’altra. Una Lucca dove il caldo si sente appena il giusto per rallentare il passo e un’altra dove l’aria sembra immobile e la pietra restituisce tutto il calore accumulato durante il giorno. Nel centro storico, tra piazze assolate, vicoli ombreggiati e il verde delle Mura, cambiano anche le temperature. Guardandosi intorno, ogni passante mette in atto il proprio rimedio contro l’afa.... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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