È già arrivata l’estate ecco la prima vera ondata di caldo del 2026 | temperature fino a 34 gradi

Da lanazione.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È iniziata l’estate e in alcune zone del Paese si registra la prima vera ondata di caldo del 2026. Le temperature raggiungono fino a 34 gradi, con un’onda di caldo spinta da un anticiclone di origine africana. Le regioni interessate sono Toscana e Liguria, dove il cielo è soleggiato e le temperature si sono alzate rispetto ai valori stagionali. La situazione riguarda molte aree del centro e del nord, con condizioni di caldo intenso che durano da alcuni giorni.

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Firenze, 22 maggio 2026 – È già arrivata l’estate. Anche in Toscana e Liguria sta per arrivare la prima vera ondata di caldo del 2026, spinta da un anticiclone africano che ci porta sole pieno e temperature decisamente fuori stagione. Il termometro salirà rapidamente già nel weekend, ma il picco è atteso all’inizio della prossima settimana, quando diverse città potrebbero raggiungere i 34 gradi. https:www.lanazione.itpistoiacronacabiglietto-soldi-pioggia-tettoia-7b5595e9 Temperature fino a 7 gradi oltre la media del periodo. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, Toscana e Liguria saranno tra le aree più colpite dall’aria rovente proveniente dal nord Africa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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