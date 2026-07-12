La prossima settimana si prevede un’ondata di caldo intenso a causa di una nuova pulsazione dell’anticiclone subtropicale africano. Sono attesi massimi di 42 gradi in alcune zone, con temperature elevate che dureranno diversi giorni. La mappa delle aree più colpite include le regioni centrali e meridionali, dove si registreranno i picchi più alti. Le previsioni indicano che il calore estremo si protrarrà per più giorni, interessando ampie aree del paese.

La prossima settimana si preannuncia rovente a causa della nuova pulsazione dell'anticiclone subtropicale africano che innescherà un'ondata di caldo estremo su tutta. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Caldo estremo in arrivo, picchi di 42 gradi: ecco quando, quanto dura e la mappa delle zone più colpite

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