Luca Esposito ucciso a Eboli si cerca l' arma del delitto
I carabinieri stanno effettuando nuovi sopralluoghi in una strada sterrata nella periferia di Eboli, dove domenica all’alba è stato trovato il corpo carbonizzato di una vittima. Si cercano ancora l’arma del delitto e eventuali tracce utili alle indagini. La zona si trova in località Cioffi, e le operazioni riguardano l’analisi di eventuali elementi lasciati sul luogo. La vittima è stata identificata come un uomo, e le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire le modalità dell’evento.
Nuovi sopralluoghi dei carabinieri in località Cioffi, nella strada sterrata alla periferia di Eboli dove domenica all?alba è stato ritrovato il corpo carbonizzato di Luigi. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
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