Luca Esposito ucciso a Eboli si cerca l' arma del delitto

Notizia in breve

I carabinieri stanno effettuando nuovi sopralluoghi in una strada sterrata nella periferia di Eboli, dove domenica all’alba è stato trovato il corpo carbonizzato di una vittima. Si cercano ancora l’arma del delitto e eventuali tracce utili alle indagini. La zona si trova in località Cioffi, e le operazioni riguardano l’analisi di eventuali elementi lasciati sul luogo. La vittima è stata identificata come un uomo, e le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire le modalità dell’evento.