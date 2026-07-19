Il corpo di un uomo è stato trovato carbonizzato in un terreno a Eboli. Le forze dell’ordine ritengono che si tratti di un giornalista e funzionario di un’agenzia ambientale, noto nel settore sportivo. La polizia sta indagando per chiarire le cause dell’incidente e l’identità della vittima. La scoperta è avvenuta nel corso di un sopralluogo sul luogo. Nessuna altra informazione è stata resa nota in merito alle circostanze del decesso.

Restano pochissimi dubbi sul fatto che il cadavere carbonizzato sia quello di Luca Esposito, noto negli ambienti giornalistici sportivi e funzionario dell?Arpac. Lo ha confermato la Procura. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Choc a Eboli, il giornalista Luca Esposito ucciso e dato alle fiamme: la macabra scoperta in un terreno

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Si parla di: Cadavere carbonizzato a Eboli, indagini a tutto campo.

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