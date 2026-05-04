Il 24 luglio uno stadio di Milano ospiterà un concerto di un'artista nota nel mondo del reggaeton, che torna nel paese dopo un'assenza. La cantante, molto conosciuta nel genere, si esibirà in una serata unica, presso un impianto sportivo della città. Per partecipare, i biglietti sono disponibili attraverso canali ufficiali e piattaforme di vendita autorizzate, con diverse opzioni di prezzo e settore.

Lo Stadio San Siro si prepara a trasformarsi nel cuore pulsante della musica latina: sabato 24 luglio 2027, la superstar colombiana Karol G approderà a Milano per l’unica, imperdibile tappa italiana del suo Viajando por el mundo tropitour. L'annuncio è arrivato dopo il trionfo storico al Coachella 2026, dove la "Bichota" ha riscritto le regole del pop globale diventando la prima headliner latina nella storia del festival. Portando sul palco strumenti della tradizione colombiana come la gaita hembra e messaggi di forza femminile, l'artista ha consolidato un successo da oltre 117 miliardi di stream che ora promette di sprigionare tutta la sua potenza nella "Scala del calcio".🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Karol G in concerto a Milano: come acquistare i biglietti

KAROL G ES VISTA EN MILÁN, ITALIA #automobile

Notizie correlate

Marracash e Guè in concerto a Milano: orario e dove acquistare i bigliettiSabato 12 e domenica 13 settembre all’Ippodromo di San Siro torna la coppia Marracash e Guè, due dei volti più noti della scena rap nazionale.

Pitbull torna in Italia dopo 10 anni, il concerto-evento a Milano: come acquistare i bigliettiA ben dieci anni dall'ultimo concerto in Italia, Pitbull torna con il suo ‘I’m back tour’ con un'unica data nel nostro Paese.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Concerti: Karol G - Tropitour 2027 - Stadio San Siro - Milano; Le notizie di musica della settimana; Karol G annuncia il Tropitour: 39 stadi nel mondo fino all’estate 2027; Io sono una di loro: Shakira infiamma Copacabana e lancia una stoccata a Piqué.

Karol G in concerto a Milano: come acquistare i bigliettiKarol G torna in concerto in Italia a Milano nel 2027, ecco la data e come acquistare i biglietti per l'evento ... gazzetta.it

KAROL G in concerto a San Siro il 24 luglio 2027 [Info e Biglietti]KAROL G torna in Italia con il suo VIAJANDO POR EL MUNDO TROPITOUR per un’unica data nel nostro Paese: sabato 24 luglio 2027 allo Stadio San Siro di Milano. newsic.it

Tantissimi Auguri di Buon Compleanno, Francesca Karol - facebook.com facebook

Un’esperienza internazionale di alto profilo: Alfonso Karol Cicalau al Model United Nations di New York. x.com