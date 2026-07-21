L’onore smarrito Impari dal rugby

Notizia in breve

Dopo una partita di rugby, si è verificata una rissa tra i giocatori. Le immagini mostrano calci, insulti, pugni e mani al collo, con alcuni argentini coinvolti in comportamenti violenti. La scena si è protratta al termine dell’incontro, con alcuni atleti che continuavano a provocarsi e a reagire alle provocazioni. Non sono stati segnalati feriti gravi o interventi delle forze dell’ordine.