L’onore smarrito Impari dal rugby
Dopo una partita di rugby, si è verificata una rissa tra i giocatori. Le immagini mostrano calci, insulti, pugni e mani al collo, con alcuni argentini coinvolti in comportamenti violenti. La scena si è protratta al termine dell’incontro, con alcuni atleti che continuavano a provocarsi e a reagire alle provocazioni. Non sono stati segnalati feriti gravi o interventi delle forze dell’ordine.
Immagini disgustose, la rissa dopo le continue provocazioni, calci, insulti, pugni, mani al collo, lo spettacolo sventurato degli argentini a fine partita. Soltanto i telecronisti Rai, non ha voluto segnalare il comportamento scorretto della nazionale ex campione del mondo, anzi hanno narrato dei calciatori che si erano piazzati sotto la curva dei loro tifosi per ringraziarli dell'affetto. Nulla di tutto questo, Messi e compagni, dopo aver ricevuto le medaglie di argento, se ne erano andati dall'area della premiazione decidendo di voltare le spalle agli spagnoli per tutta la cerimonia finale, un atto di disprezzo, un senso arrogante di superiorità, il rifiuto della sconfitta, manifesta, giusta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Notizie e thread social correlati
Il Milan smarrito: la crisi di un club che ha smarrito la sua identitàIl Milan attraversa un periodo difficile, segnato da una serie di risultati deludenti e da cambiamenti nella rosa.
Un campo da rugby per Corviale: dal Governo 700 mila euro, 50 dal Municipio Roma XIIl Governo ha stanziato 700 mila euro per la realizzazione di un campo da rugby nel quartiere di Corviale.