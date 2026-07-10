Il Governo ha stanziato 700 mila euro per la realizzazione di un campo da rugby nel quartiere di Corviale. Al progetto contribuisce anche il Municipio Roma XI con 50 mila euro. L’obiettivo è creare un nuovo impianto sportivo che possa offrire ai giovani del quartiere ulteriori opportunità di crescita attraverso lo sport. Questa iniziativa si aggiunge a interventi precedenti, come il campo di calcio vicino, per migliorare gli spazi dedicati allo sport nella zona.

Un nuovo impianto per moltiplicare i “miracoli” di un quartiere che cerca con lo sport di offrire un futuro ai giovani. Dopo il calcio (con il vicino Campo dei Miracoli appunto) il Governo si è impegnato oggi in un’altra opera di riqualificazione degli impianti sportivi di Corviale, periferia di certo non facile a Roma ovest. È stato stipulato, infatti, l’accordo tra il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, e il Municipio Roma XI, sotto gli auspici della Federazione Italiana Rugby, che prevede il cofinanziamento per la riqualificazione dell’impianto del rugby in via degli Alagno grazie a un contributo complessivo di 750 mila... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Un campo da rugby per Corviale: dal Governo 700 mila euro, 50 dal Municipio Roma XI

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