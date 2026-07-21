Il governo ha annunciato che la filiera del grano duro riceverà maggiori investimenti e controlli, con l’obiettivo di sostenere il settore. Il ministro ha dichiarato che il grano italiano è il migliore e che sono stati messi in atto incentivi specifici per valorizzare questa produzione. La misura si inserisce in un piano più ampio di investimenti nel settore agricolo, considerato tra i più sostenuti dal governo.

(Agenzia Vista) Roma, 21 luglio 2026 "Il governo Meloni è quello che ha investito di più in agricoltura e anche la filiera del grano duro ne beneficerà. Oggi con le associazioni agricole abbiamo concordato sul fatto che bisogna fare di più per sostenere questa filiera: bisogna incentivare i nostri agricoltori in un momento in cui il grano ha un prezzo di vendita davvero molto basso rispetto al costo di produzione. Lo facciamo con risorse concrete per garantire una filiera che è strategica ed identitaria. Abbiamo garantito anche più controlli ai punti di ingresso per verificare che il grano importato non abbia residui delle sostanze da noi vietate in modo da garantire una concorrenza leale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Lollobrigida: Grano italiano è il migliore, incentivi e controlli per sostenere filiera

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