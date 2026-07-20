I prezzi del grano duro sono diminuiti, mentre i costi di produzione sono quasi raddoppiati, includendo concimi, prodotti per la difesa e lavorazioni. La riduzione dei prezzi dei cereali mette a rischio la filiera locale.

I prezzi dei cereali sono arrivati a livelli inaccettabili, mentre i costi dei concimi, dei prodotti per la difesa e delle lavorazioni sono praticamente raddoppiati. Continueremo a coltivare grano anche per garantire una corretta rotazione, ma in queste condizioni diventa sempre più rischioso. Nei negozi i prezzi aumentano, mentre il valore riconosciuto a ciò che produciamo continua a diminuire. E quando si parla di Made in Italy, la materia prima dovrebbe essere realmente italiana, senza percentuali o ambiguità. Così Filippo Boselli, della Società Agricola Boselli Filippo e Daniele, conduce circa 300 ettari tra Argelato e Castello d’Argile, descrive il malumore degli agricoltori per le quotazioni di frumento duro, ormai scese sotto i 300 euro a tonnellata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giù i prezzi del grano duro: "Filiera nostrana a rischio"

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