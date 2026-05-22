Domani si terrà l’evento “Forni & Fornai•e 2026”, dedicato alla filiera del grano, dal raccolto alla produzione del pane. Il focus è sulla presenza del pane come elemento di resistenza nelle zone rurali dell’Appennino. La manifestazione coinvolge produttori, forni e altri operatori del settore, che discuteranno delle pratiche agricole e delle tecniche di panificazione tradizionale. Verranno presentate anche iniziative volte a valorizzare il ruolo storico e culturale del pane in queste aree.

Il pane come forma di resistenza rurale in Appennino: è il tema di ’Forni & Fornai•e 2026’. Domani e domenica, tra laboratori di agricoltura sostenibile, pratiche di filiera e momenti collettivi, la montagna bolognese diventa per due giorni uno spazio in cui il grano non è produzione ma relazione, memoria e forma di permanenza nei territori. Monghidoro ospita la quinta edizione di ’Forni & Fornai•e’, festival biennale del grano e del pane che riunisce agricoltori, fornai e comunità rurali in uno spazio di lavoro, confronto e racconto collettivo. Non una celebrazione, non una fiera: una pratica condivisa lungo l’intera filiera del grano, dal seme alla macina, dall’impasto alla sfornata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La filiera del grano dal campo al pane

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