Circa il 50% delle aziende italiane nel settore spaziale fattura meno di dieci milioni di euro all’anno. Le iniziative di banche e aziende del settore, tra cui una grande istituzione finanziaria, una società di tecnologie spaziali e un costruttore di satelliti, affrontano questa frammentazione industriale. Queste realtà operano in ambiti diversi, ma condividono la sfida di consolidare il mercato e sviluppare nuove tecnologie per la crescita.

Circa metà delle aziende italiane della filiera spaziale registra meno di dieci milioni di euro di fatturato. È da questa frammentazione che partono le iniziative di Intesa Sanpaolo, Space Industries e Officina Stellare, diverse per natura ma riconducibili allo stesso problema industriale. Le imprese devono trovare risorse per crescere, aumentare la capacità produttiva e integrare competenze oggi distribuite tra operatori specializzati. Finanziamenti, nuovi impianti e acquisizioni diventano così strumenti complementari per rafforzare la filiera. Finanziare la crescita Le dimensioni contenute di molte aziende possono limitare gli investimenti, l’aumento della produzione e la partecipazione a programmi più complessi. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Lo spazio italiano cresce tra capitali, satelliti e nuove tecnologie

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Mariani (Deloitte), 'Space economy, maturità intermedia ma in crescita'

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