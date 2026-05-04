Spazio nuovi 7 satelliti IRIDE | la costellazione italiana cresce

Sette nuovi satelliti della costellazione IRIDE sono stati aggiunti allo spazio, ampliando le capacità di monitoraggio italiane. Questa rete di satelliti permette di osservare vaste aree con una risoluzione di 2,6 metri, offrendo immagini dettagliate in tempo reale. L’obiettivo principale è migliorare la prevenzione degli incendi boschivi, grazie a una sorveglianza più accurata e tempestiva. La crescita di questa infrastruttura rappresenta un passo avanti nel settore spaziale nazionale.

? Cosa scoprirai Come influenzerà questa nuova rete la prevenzione degli incendi boschivi?. Cosa permetterà di monitorare con precisione la risoluzione di 2,6 metri?. Come faranno le imprese italiane a sfruttare questi nuovi dati geospaziali?. Perché l'Italia ha investito oltre un miliardo di euro in questa costellazione?.? In Breve Lancio avvenuto il 3 maggio tramite razzo SpaceX Falcon 9 dalla base di Vandenberg.. I sensori ottici garantiscono una risoluzione spaziale di 2,6 metri per pixel.. Il programma ha già monitorato 9 milioni di km2 con 3.000 GB scaricati.. Simonetta Cheli ed ESA coordinano il progetto finanziato con oltre un miliardo di euro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spazio, nuovi 7 satelliti IRIDE: la costellazione italiana cresce Notizie correlate L’Italia alla conquista dello spazio: altri 7 satelliti lanciati nella costellazione Iride dalla CaliforniaIride, la costellazione italiana per l’osservazione della Terra, continua a crescere, riconfermando l’investimento del Pnrr e le tecnologie... La Cina lancia nuovi satelliti Internet nello spazioTAIYUAN (CINA) (XINHUAITALPRESS) – La Cina ha lanciato oggi nello spazio un nuovo gruppo di satelliti dal Centro di lancio satellitare di Taiyuan,... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Spazio, dalla California lanciati con successo 7 satelliti italiani del programma Iride; Spazio: domani in orbita altri 7 satelliti HEO della costellazione italiana Iride per l’osservazione della Terra; Torino nello spazio, IRIDE accelera: altri 7 satelliti in orbita, il programma supera metà del percorso; Lanciati altri 7 satelliti Iride, li ha realizzati Argotec da un programma di Asi ed Esa. Spazio, dalla California lanciati con successo 7 satelliti italiani del programma IrideLeggi su Sky TG24 l'articolo Spazio, dalla California lanciati con successo 7 satelliti italiani del programma Iride ... tg24.sky.it Torino nello spazio, IRIDE accelera: altri 7 satelliti in orbita, il programma supera metà del percorsoIl secondo batch della costellazione HEO porta il progetto oltre il 50%: dati già operativi e nuovi satelliti in arrivo ... giornalelavoce.it Decorare un soggiorno moderno non significa riempire lo spazio, ma scegliere pochi elementi giusti, capaci di costruire atmosfera, identità e comfort visivo. - facebook.com facebook L’alta velocità occupa uno spazio informativo molto ampio nell’ambito della mobilità. Ma è un settore di nicchia. Circolano in Italia circa 180 treni AV, ognuno dei quali con 500 posti. La capacità massima istantanea di trasporto è quindi intorno alle 90mila pers x.com