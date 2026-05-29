SpaceX punta a un milione di satelliti | lo spazio diventerà un data center

SpaceX ha annunciato l’obiettivo di lanciare un milione di satelliti per creare un vasto data center in orbita. Si discute di come questa infrastruttura possa influenzare lo sviluppo dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie digitali. Viene inoltre sottolineato il rischio legato alla fuliggine prodotta dai razzi, che potrebbe accumularsi nella stratosfera e avere effetti ambientali. Le autorità e gli esperti monitorano le implicazioni di questa iniziativa.

? Domande chiave Come cambierà l'intelligenza artificiale con un data center in orbita?. Quali rischi comporta la fuliggine dei razzi per la stratosfera?. Come si eviterà la catastrofica Sindrome di Kessler con un milione di satelliti?. Cosa accadrà alla visibilità delle stelle nel cielo notturno?.? In Breve Obiettivo un milione di tonnellate di attrezzature lanciate ogni anno in orbita.. Rischio Sindrome di Kessler per collisioni tra milioni di unità secondo Jonathan McDowell.. Rilevato 10% di metalli stratosferici derivanti dalla vaporizzazione di vecchi spacecraft.. Studi Maloney e Barker del 2022 e 2026 analizzano impatto black carbon.. SpaceX ha superato la soglia dei 10. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Elon Musk Wants 1 MILLION Satellites for Space Data Centres – Here's Why

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