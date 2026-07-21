Un nuovo colore di smalto sta conquistando questa estate: il ceruleo, un azzurro intenso che ricorda i cieli estivi. Le clienti stanno scegliendo questa tonalità per le unghie, attratte dalla sensazione di freschezza che trasmette. Le mani dipinte di questa sfumatura si vedono spesso nelle foto sui social e nelle vetrine dei saloni di bellezza. La tendenza si diffonde rapidamente tra chi cerca un tocco di colore per la stagione calda.

Un azzurro che ricorda i cieli più sconfinati, che solo a guardarla ci si sente inondare da un senso di refrigerio in questa estate rovente. Durante un'uscita serale a New York City con il marito Justin Bieber, la fondatrice del marchio più desiderato del momento, Rhode, ha abbinato al miniabito a sottoveste rosso ciliegia una manicure a contrasto in una tonalità di blu ceruleo. Qui due proposte per replicare il look. Decisamente un cambio di passo rispetto alla solita manicure glazed nei toni tenui ormai firma di stile della star, che per sottolineare il desiderio di innovare il suo look l'ha scelta anche per la pedicure. Da notare che Hailey ha sfoggiato la sua pedicure fredda con le super trendy infradito dai kitten heels! Prendere nota. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Lo smalto ceruleo è il trend di questa estate rovente, parola di Hailey Bieber

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