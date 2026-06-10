Un nuovo rapporto tra due marchi di moda si è concretizzato con una collaborazione che sembra derivare da un’armonia estetica preesistente, piuttosto che da una semplice strategia di marketing. La partnership è stata annunciata attraverso comunicati ufficiali, senza indicazioni di campagne pubblicitarie pianificate. La collezione risultante sarà rilasciata nelle prossime settimane, con dettagli sui capi e le modalità di distribuzione ancora da definire. Nessun coinvolgimento di celebrità o testimonial è stato comunicato.

Ci sono collaborazioni che nascono da una strategia di marketing e altre che sembrano il risultato naturale di un’affinità estetica già esistente. È il caso dell’incontro tra Calzedonia e Hailey Bieber, scelta dal brand italiano come nuova Global Digital Brand Ambassador per l’estate 2026. Una nomina che unisce uno dei nomi più riconoscibili del beachwear internazionale a una delle figure più influenti della moda contemporanea, capace di trasformare ogni apparizione pubblica in un fenomeno di tendenza. Modella, imprenditrice e icona di stile della sua generazione, Hailey Bieber rappresenta da anni un riferimento per quella nuova idea di eleganza che privilegia semplicità, versatilità e cura dei dettagli. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - L’estate secondo Hailey Bieber

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Mango Estate 2026 Hailey Bieber

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