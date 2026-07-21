Durante il tg delle 20, una giornalista ha intervistato il ministro dell’Interno, che ha difeso lo scudo penale per i poliziotti. Piantedosi ha affermato che questa misura serve a tutelare gli agenti in servizio e ha respinto le critiche, definendole “cinismo”. La discussione si è concentrata sulla possibilità di impunità per le forze dell’ordine in alcune circostanze, senza ulteriori dettagli sul contenuto delle affermazioni.

Durante un afoso lunedì sera, al Tg1 delle 20, la giornalista parlamentare Maria D’Elia ha intervistato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Gli ha fatto una domanda sullo scudo penale, applicato per la prima volta ai due poliziotti che, a Bologna, sono stati protagonisti del fermo di un cittadino marocchino in stato di alterazione psicofisica e che è morto mentre cercavano di ammanettarlo. Questa, letterale, è stata la risposta del ministro: «Non è uno scudo penale, è una giusta collocazione di un caso all’interno di un’iscrizione in un registro apposito, voluto da una legge recente approvata dal governo Meloni, di persone che sembrano aver partecipato a un fatto in presenza di una causa di giustificazione ». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Lo scudo penale e il cinismo di Piantedosi per giustificare l’impunità dei poliziotti

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