La Procura della Repubblica di Bologna, “all’esito dell’esame dei primi atti e della documentazione video acquisita anche attraverso gli apparati in uso alle forze di polizia”, ha avviato un procedimento per chiarire “circostanze e cause del decesso” di Abderrahim Fakir, il 43enne morto ieri al Pilastro, a Bologna, durante un intervento della polizia nel corso del quale è stato bloccato a terra e ammanettato. Gli accertamenti riguarderanno “l’intero sviluppo dei fatti” e l’intervento “degli operatori sia delle forze dell’ordine sia del personale sanitario”. La Procura ha disposto “l’iscrizione nel procedimento, in apposito Registro Mod. 45 bis, nei confronti di quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Bologna, si indaga su poliziotti e sanitari. Ma per la prima volta c'è lo "scudo penale"

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Abderrahim Fakir, la procura di Bologna applica lo scudo penale per i poliziotti: l’indagine sulla morte e gli altri videoLa procura di Bologna ha aperto un fascicolo per la morte di un uomo di 43 anni, deceduto durante un intervento della polizia avvenuto domenica.

Temi più discussi: Le bodycam in procura, indaga anche il 118. Il sindaco Lepore oggi in piazza: Giustizia; Muore durante intervento di polizia al Pilastro di Bologna, in un video la colluttazione: Aiuto, basta; Morto suicida in diretta. Interrogazione di Ascari: Continuate a indagare; Bologna, 43enne morto bloccato a terra e ammanettato dalla polizia: l'arresto e il video choc. Aiuto, basta.

Urlava aiuto, aiuto, aiuto. Mentre due agenti gli stavano sopra e un civile gli bloccava le gambe, Abderrahim Fakir gridava. Un poliziotto gli stava sulle spalle tenendogli la faccia schiacciata a terra, un altro gli si era seduto sul fondoschiena nel tentativo di a x.com

Fakir Abderrahim morto ammanettato a Bologna: indagati poliziotti e sanitari per omicidio colposoPrimo caso di applicazione del nuovo Registro Mod. 45 bis per gli agenti intervenuti nei confronti di Fakir Abderrahim. La Procura acquisisce i video delle bodycam e dispone l'autopsia ... tg.la7.it

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