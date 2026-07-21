Le cronache recenti di violenza giovanile hanno portato a riflettere sulla salute mentale dei giovani, molti dei quali sono cresciuti in un contesto segnato da Covid, guerre e crisi economiche. Uno psicologo che lavora in un consultorio familiare ha sottolineato come questi fattori abbiano reso i giovani più fragili, evidenziando la necessità di offrire loro maggiore supporto e stabilità.

Violenza giovanile: le cronache di queste settimane impongono una riflessione sul tema. Ne parliamo con Paolo Mengani, psicologo del Consultorio familiare dell’Ast di Ancona. I reati commessi da minori sembrano in aumento. Siamo di fronte a una generazione più antisociale? "Non direi antisociale: violare una regola non significa per forza essere indifferenti agli altri. E la distinzione conta, perché da lì dipende la soluzione. Spesso abbiamo davanti ragazzi che esplodono, in modo impulsivo o distruttivo, davanti a frustrazioni che sentono insopportabili, a dolori che non sanno gestire. Reazioni non pensate, non cattiveria di fondo". Cosa... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Lo psicologo del consultorio: "Cresciuti tra Covid, guerre e crisi. Sono più fragili, diamogli solidità"

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