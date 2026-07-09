Sempre più adolescenti si rivolgono allo psicologo del consultorio a Bologna, con un aumento degli ingressi nello Spazio giovani dell’Ausl. Il servizio, gratuito e riservato, permette di parlare senza sentirsi giudicati. Lo stigma legato alla salute mentale si riduce, e i giovani riconoscono l’importanza del benessere emotivo. Lo Spazio giovani è attivo in Emilia-Romagna dagli anni Ottanta e offre supporto a chi cerca aiuto per non perdersi o ritrovarsi.

Per non perdersi o per ritrovarsi è possibile farsi accompagnare. Gratuitamente, con discrezione e senza sentirsi giudicati. Non è un caso che lo Spazio giovani di Bologna, servizio presente in Emilia-Romagna dagli anni Ottanta e messo a disposizione dall’Ausl, conti sempre più ingressi. Cresce il numero di ragazzi che si affida al team di specialisti pronti ad accoglierli, orientarli e aiutarli. Nel 2025 sono stati poco meno di 4.000. «E il 20% per problematiche di tipo relazionale o psicologico» racconta la direttrice dei consultori familiari di Bologna e provincia Maria Nobile de Santis. «Gli accessi sono in crescita anche perché il servizio è sempre più conosciuto grazie ai progetti educativi in collaborazione con le scuole e il passaparola tra i giovani», osserva. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Bologna.

© Corrieredibologna.corriere.it - Bologna, sempre più adolescenti si rivolgono allo psicologo del consultorio: «Lo stigma non c'è più e hanno capito che la salute emotiva è importante»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

L’amicizia che supera i 7 anni può durare per sempre, lo psicologo: “Legami duraturi come atto di resistenza emotiva”Una ricerca ha analizzato i rapporti di amicizia nel corso di sette anni, evidenziando che solo quelli in cui gli amici crescono insieme superano il...

Non abbiamo ancora capito che per la Cina Taiwan è molto più importante della guerra in IranIn un confronto tra le posizioni di due leader mondiali, una delle questioni principali riguarda Taiwan, considerata dalla Cina di maggiore rilevanza...

Temi più discussi: Fuori dallo schermo: perché il benessere digitale dei minori dipende dall’esempio degli adulti; Salute, Tonon (UniBo): Cervello adolescenti più vulnerabile a dispositivi tecnologici; Abbiamo avuto anche pazienti di dieci anni; Cos'è il sexting e come aiutare i figli a uscirne? La storia di Camilla, 13 anni, e la sua foto finita nelle mani sbagliate.

Salute, Tonon (UniBo): Cervello adolescenti più vulnerabile a dispositivi tecnologici(Adnkronos) – Sono sempre più numerosi gli studi scientifici che convergono nel dimostrare che il cervello degli adolescenti è particolarmente vulnerabile all’esposizione incontrollata e all’uso dei ... msn.com

Adolescenti sempre più soli dopo la pandemia: perché servono nuovi spazi educativiAl convegno promosso da Fondazione Exodus e Consorzio Exit a Milano, pedagogisti ed educatori hanno analizzato il disagio della prima adolescenza: dopo la pandemia calano la fiducia nelle relazioni e ... famigliacristiana.it