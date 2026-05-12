Le personalità si determinano alla nascita? Lo psicologo | Sono un equilibrio continuo tra genetica e ambiente

La discussione sulla formazione della personalità umana si concentra sulla relazione tra fattori genetici e ambientali. Uno psicologo sottolinea che questa complessa struttura si sviluppa attraverso un equilibrio costante tra i geni e le esperienze vissute. La natura e l’ambiente agiscono entrambi fin dai primi momenti di vita, contribuendo a modellare il carattere e i comportamenti di ogni individuo.

La personalità umana è qualcosa di molto complesso e intricato, una struttura che si costruisce tra ereditarietà genetica e contatto ambientale. Lo psicologo Davide Carlotta ha raccontato a Fanpage.it cosa ci sia davvero all'origine dei nostri caratteri e se nasciamo davvero già formati o è un processo che avviene con le esperienze della vita.🔗 Leggi su Fanpage.it

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