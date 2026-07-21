In provincia di Livorno, sono stati sequestrati più di 23 milioni di litri di gasolio contenente acqua in eccesso. Il sequestro è stato effettuato dalla guardia di finanza di Siena in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di Firenze e Siena. Il materiale, immagazzinato in un deposito costiero, non rispettava le norme sulla qualità del carburante.

LIVORNO – Oltre 23 milioni di litri di gasolio non conforme, per un’eccessiva quantità di acqua, sono stati sequestrati in un deposito costiero in provincia di Livorno dalla guardia di finanza senese insieme ai funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm) di Firenze e Siena.L’iniziativa nasce dopo una serie di controlli congiunti, lo scorso maggio, a due depositi commerciali di oli minerali e un distributore stradale nella provincia di Siena, dai quali sono emerse irregolarità che hanno portato a sequestrare complessivamente 105.000 litri di gasolio. L’ipotesi di reato è frode in commercio e sottrazione al pagamento dell’accise. finanzieri hanno ricostruito la filiera commerciale degli acquisiti del carburante sequestrato, individuandone un rilevante fornitore in un deposito con sede a Livorno. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Livorno, gasolio annacquato: maxi sequestro di oltre 23 litri

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