Durante un'operazione nei distributori di carburante in provincia di Siena, le forze dell'ordine hanno sequestrato circa 105.000 litri di gasolio. L'intervento è stato condotto nell’ambito di un accordo tra la Guardia di finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e ha riguardato controlli sulle irregolarità nel settore. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità del sequestro o sulle eventuali cause delle irregolarità riscontrate.

Siena, 29 maggio 2026 - Distributori nel mirino della Guardia di finanza. Sono circa 105.000 i litri di gasolio in provincia di Siena sequestrati nell'ambito del protocollo d'intesa sui rapporti di collaborazione tra Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm). I militari del comando provinciale di Siena e i funzionari Adm di Firenze e Siena, questi ultimi coordinati dalla Direzione territoriale Toscana e Umbria, hanno sottoposto a controllo due depositi commerciali di oli minerali e un distributore stradale nella provincia di Siena. Le analisi tecniche. In base alle analisi tecniche svolte dai laboratori dell'Adm di Roma... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gasolio annacquato: sequestrati 105mila litri di carburante. Blitz nei distributori: le irregolarità

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