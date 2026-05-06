A Riva del Garda si parla del piccolo Tibet, un luogo noto per le sue caratteristiche uniche. Intanto, Livigno continua a investire nel settore delle biciclette, promuovendo un modello che combina alte prestazioni e comfort, con un’attenzione particolare all’accoglienza e alla qualità. La promozione di queste iniziative si inserisce in un quadro più ampio di strategie per valorizzare le proprie risorse turistiche e sportive.

Livigno punta sempre più sul mondo bike promuovendo il suo modello, capace di coniugare performance e benessere, accoglienza diffusa e ricerca dell’eccellenza. Un primo segnale è arrivato da Riva del Garda (località in provincia di Trento), dove si è appena concluso il Riva Bike Festival. In questo contesto, tra migliaia di appassionati, professionisti del settore, Livigno ha portato in scena la propria visione del ciclismo contemporaneo, confermando con forza il posizionamento di Livigno - 1816 Bike Zone. Sul palco, brandizzato Livigno, hanno preso forma talk, interviste, produzioni editoriali e contenuti speciali, che hanno raccontato al pubblico presente e a quello digitale un sistema articolato in cui performance, territorio e ambizione convivono in modo organico.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il piccolo Tibet protagonista a Riva del Garda

Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo

Notizie correlate

Retail Tech: parte il bando per le startup a Riva del GardaLe startup che operano nell’ambito delle tecnologie per il commercio al dettaglio hanno ora la possibilità di presentarsi al centro del palcoscenico...

Lo chiamano il piccolo Tibet italiano: dove si trova e come visitarloIl termine “Tibet d’Italia” può sembrare strano quando lo si applica a una zona montuosa del nostro Paese, ma se pensiamo a Campo Imperatore, in...