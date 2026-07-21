LIVE Tour de France la 16ª tappa | crono da Evian Les Bains a Thonon le Bains 26,1 km

Da gazzetta.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La 16ª tappa del Tour de France si svolge con una cronometro di 26,1 km da Evian Les Bains a Thonon le Bains. La gara inizia alle 13 con il polacco Kamil Gradek, ultimo in classifica generale. Tra i partecipanti, l'italiano Filippo Ganna partirà alle 13. Nessun altro dettaglio sui favoriti o sui tempi previsti.

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La cronometro odierna comincerà alle 13, quando partirà il polacco Kamil Gradek della Bahrain Victorius, ultimo in classifica generale. Tra i possibili protagonisti, l'italiano Filippo Ganna prenderà il via alle 13.58. Per quanto riguarda i big, invece, i corridori della top 5 partiranno dopo le 17. Nel dettaglio, l'ordine sarà: Paul Seixas (17.09), Isaac Del Toro (17.11), Remco Evenepoel (17.13) e Tadej Pogacar (17.15). 2 Tadej Pogacar è sempre in maglia gialla, che domenica ha indossato per la 65a volta in carriera: terzo di sempre, davanti ormai ha solamente Bernard Hinault (79) e Eddy Merckx (111). In classifica generale, il 27enne sloveno della Uae-XRG guida con 5’ esatti su Remco Evenepoel e 5’58” su Isaac Del Toro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - LIVE Tour de France, la 16ª tappa: crono da Evian Les Bains a Thonon le Bains (26,1 km)
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