Oggi, durante la tappa del Tour de France 2026, il britannico Tarling ha mantenuto la testa in attesa dei big, con Ganna che lo seguiva da vicino. A metà percorso, Bruno Armirail ha segnato il miglior tempo al secondo intermedio, con un vantaggio di circa 18 secondi su Guernalec. La corsa prosegue con i ciclisti di punta ancora da arrivare, mentre la classifica generale si aggiorna in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 LA STARTLIST DELLA CRONOMETRO 15.25 Bruno Armirail transita al secondo intermedio con il miglior tempo, 18? di vantaggio su Guernalec. 15.22 In strada anche Victor Campenaerts, grande specialista in passato di queste prove ma che oggi non ha grandi possibilità di vittoria. 15.19 Armirail è terzo al primo intermedio, con un distacco di 8? da Daan Hoole. 15.18 E’ il momento di Mathieu Van der Poel, vincitore della nona tappa. 15.16 E’ partito Lorenzo Germani, uno dei dodici italiani presenti al Tour de France. 15.14 Questa la top 10 provvisoria all’arrivo: 1 TARLING Joshua 34. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Tarling in testa davanti a Ganna, ma bisogna aspettare i big

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