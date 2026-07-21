Ganna si trova negli ultimi tre chilometri della tappa, che include molte curve e tratti di rilancio. La cronometro, prevista alle 14.30, vede una sfida diretta tra Ganna e Tarling. La classifica generale del Tour de France 2026 viene aggiornata in tempo reale. La tappa odierna si svolge con una fase finale caratterizzata da curve e cambi di ritmo, influenzando le strategie dei ciclisti in corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 LA STARTLIST DELLA CRONOMETRO 14.30 Ganna è ora negli ultimi 3 chilometri dove ci sono molte curve e di conseguenza tratti in cui rilanciare. L’italiano non sembra in piena sintonia con la propria bici e nelle curve sta perdendo molto dal britannico. 14.29 Quinto tempo al terzo intermedio per Otruba a 51? di ritardo da Tarling. 14.28 Ganna riprende Kwiatkwoski, partito 1? 30? prima, e Page, partito 3 minuti prima 14.28 Quindicesima posizione per Oldani al terzo intermedio. 14.27 Terzo tempo al primo intermedio per Guernalec con 16? di ritardo da Hoole. 14. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sfida a distanza tra Ganna e Tarling!

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