LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | partito Tarling cresce l’attesa per Ganna

Notizia in breve

Il ciclista Tarling ha preso il via dalla partenza della tappa di oggi, mentre i tifosi seguono con attenzione gli sviluppi. Nella cronometro, alle 13.30, Gradek ha raggiunto il terzo rilevamento cronometrico in 28 minuti e 59 secondi. L’attesa cresce per la performance di Ganna, che si sta preparando a scendere in strada. La classifica generale si aggiorna di continuo, mentre gli atleti affrontano le prime fasi della frazione.