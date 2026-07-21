LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | partito Tarling cresce l’attesa per Ganna
Il ciclista Tarling ha preso il via dalla partenza della tappa di oggi, mentre i tifosi seguono con attenzione gli sviluppi. Nella cronometro, alle 13.30, Gradek ha raggiunto il terzo rilevamento cronometrico in 28 minuti e 59 secondi. L’attesa cresce per la performance di Ganna, che si sta preparando a scendere in strada. La classifica generale si aggiorna di continuo, mentre gli atleti affrontano le prime fasi della frazione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 LA STARTLIST DELLA CRONOMETRO 13.30 Gradek transita al terzo rilevamento cronometrico in 28? 59? 13.30 Van den Berg passa al secondo intermedio in 19? 36? e balza al comando 13.29 Ballerini è passato al primo intermedio con l’ultimo tempo a 50? dalla testa 13.29 Una discesa tecnica come quella presente quest’oggi potrebbe premiare Pogacar. Vedremo se lo sloveno deciderà di non prendersi rischi, forte dell’ampio vantaggio in generale, oppure se andrà a tutta per provare a vincere anche oggi. 13.28 Miglior tempo al secondo intermedio per Bauhaus in 19? 51? 13. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tour de France 2026 Stage 1 Highlights
Notizie e thread social correlati
LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Ganna sogna la maglia gialla!La squadra presente alla cronometro a squadre include undici atleti, tra cui Vingegaard, Affini, Armirail, Campenaerts, Hagenes, Jorgenson, Kuss e...
LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la cronometro, Ganna sfida EvenepoelOggi si svolge la cronometro del Tour de France 2026, con la partenza di fronte a una folla di spettatori.
Temi più discussi: DIRETTA Tour de France 2026 LIVE, Quattordicesima Tappa; LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar senza pietà, stacca tutti anche sul Col du Haag. Seixas incanta, Evenepoel incassa; Tour de France: Evenepoel vince la 15ª tappa, Vingegaard, clavicola fratturata e cosa finita; Tour de France, oggi tappa 14: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro).
DIRETTA Tour de France 2026 LIVE Sedicesima Tappa: follow the fully interactive liveText covering the 26.1 km individual time trial from Evian-les-Bains to Thonon-les-Bains, with live rider tracking, updated gaps, and virtual standings. The stream starts… x.com
Tour de France, Evenepoel vince la 15ª tappa, Vingegaard cade e si ritira. Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2026/07/ciclismo-tour-de-france-2026-tappa-15-maglia-gialla-cronaca-testuale-diretta-live-streaming-video-risultati-0b91534f-21 facebook
Tour de France/Alpe d’Huez reddit
Tour De France: tutteQuarto successo di tappa per lo sloveno e Grande Boucle di fatto già finita. Gran prestazione del francese classe 2006, che ora punta al podio ... gazzetta.it
LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Schmid trionfa a Belfort, Pidcock vola nella generaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 17.45 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della tredicesima ... oasport.it