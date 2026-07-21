LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | partito Tarling cresce l’attesa per Ganna

Da oasport.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il ciclista Tarling ha preso il via dalla partenza della tappa di oggi, mentre i tifosi seguono con attenzione gli sviluppi. Nella cronometro, alle 13.30, Gradek ha raggiunto il terzo rilevamento cronometrico in 28 minuti e 59 secondi. L’attesa cresce per la performance di Ganna, che si sta preparando a scendere in strada. La classifica generale si aggiorna di continuo, mentre gli atleti affrontano le prime fasi della frazione.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 LA STARTLIST DELLA CRONOMETRO 13.30 Gradek transita al terzo rilevamento cronometrico in 28? 59? 13.30 Van den Berg passa al secondo intermedio in 19? 36? e balza al comando 13.29 Ballerini è passato al primo intermedio con l’ultimo tempo a 50? dalla testa 13.29 Una discesa tecnica come quella presente quest’oggi potrebbe premiare Pogacar. Vedremo se lo sloveno deciderà di non prendersi rischi, forte dell’ampio vantaggio in generale, oppure se andrà a tutta per provare a vincere anche oggi. 13.28 Miglior tempo al secondo intermedio per Bauhaus in 19? 51? 13. 🔗 Leggi su Oasport.it

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