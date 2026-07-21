Nella tappa di oggi del Tour de France 2026, Tarling ha battuto Ganna in volata. La cronometro, con partenza alle 15.08, vede i leader della classifica generale partire alle 16.00. La possibilità di un confronto tra Pogacar e Evenepoel per la vittoria finale resta aperta. La classifica aggiornata indica un sostanziale equilibrio tra i favoriti. La tappa si conclude con un arrivo in volata tra i principali contendenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 LA STARTLIST DELLA CRONOMETRO 15.08 Ricordiamo che i migliori della generale partiranno dalle 16.47, momento in cui partirà Davide Piganzoli, quindicesimo dopo la tappa di domenica. Evenepoel scatterà alle 17.13 mentre Pogacar due minuti più tardi 15.06 Partito Bruno Armirail (Team Visma Lease a bike) 15.05 Decimo tempo per Engelhardt al terzo intermedio con un ritardo di 1? 29? 15.04 Questo il momento in cui Guernalec, con il casco di Iron Man, ha tagliato il traguardo: Leading at the second intermediate, Thibault Guernalec lost some time on the faster section of this ITT but still managed a very good fifth-fastest time at the finish. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Tarling batte Ganna! Sarà Pogacar-Evenepoel per la vittoria?

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Tour de France 2026 Stage 16 Preview Will it Be Tadej Pogacar vs Remco Evenepoel in the Time Trial

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